大樓公設對外收費 要稅
財政部高雄國稅局表示，隨著新建大樓設施升級，愈來愈多社區為提升管理基金收入，選擇將公共設施開放給非住戶使用，只要涉及收費行為，管委會即應依相關稅法規定，申請稅籍登記並繳納營業稅。
高雄國稅局表示，許多現代大樓設有游泳池、健身房、KTV交誼廳等設施，但平日使用率有限，部分管委會便以社區共識為基礎，將閒置設施在特定時段開放給非住戶使用，或出租公共區域作為廣告空間、活動場地，藉此增加收入、補足基金，只要有對價關係、發生收費，即構成「銷售勞務」行為，應依法視為營業行為。
舉例而言，高雄市某社區大樓管委會，為補足每月管理費短缺，於特定時段開放游泳池，由教練對外授課並收費，每月可為社區創造上萬元收益，雖然該收入全數用於公共維護支出，但依現行《營業稅法》規定，仍須完成稅籍登記與營業稅申報。
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