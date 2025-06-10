2025報稅／關稅戰效應 可延分期繳稅

因應美國對等關稅政策衝擊，財政部高雄國稅局表示，若納稅人無法於今年所得稅結算申報繳納期間一次繳清稅款，可於6月30日前申請「延期或分期繳稅」，且免加計利息，最長可延期一年或分三年（36期）繳納。

國稅局說明，依據財政部發布的審核原則，只要納稅人能提出受對等關稅政策影響的相關證明，例如獲政府協助措施、營收減少、被減薪、非自願離職或工時縮減等，都可提出申請，國稅局將從速、從寬、從簡審查。

申請方式分為書面與線上兩種。國稅局指出，民眾可親赴國稅局臨櫃辦理或寄送紙本申請書與佐證文件，線上申辦者可透過「財政部電子申報繳稅服務網」或「財政部稅務入口網」操作，只要登入系統、選擇繳稅方式後勾選「申請延期或分期繳納」，並上傳相關資料即可完成手續，操作流程簡便。

以綜所稅為例，若使用稅額試算服務，可登入電子申報網站後選擇「一般繳稅方式」，送出後點選「申請延期或分期繳納」即可連結到財政部稅務入口網，進一步填寫申請表格並上傳證明資料；營利事業則可透過工商憑證登入，完成相同流程。

國稅局強調，該措施不限應納稅額大小，只要受政策影響、符合條件者皆可申請，有需要的企業與民眾應把握期限提出申請。