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小屋換大屋重購退稅失敗？ 納保官眼尖：還有土增稅可退

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
民眾換屋前要先搞懂退稅資格，以免錯失節稅機會。房市示意圖。記者游智文攝影
民眾換屋前要先搞懂退稅資格，以免錯失節稅機會。房市示意圖。記者游智文攝影

民眾出售原有自用住宅並購置新宅時，若符合稅法規定，可申請「重購自用住宅退稅」以減輕稅負。不過實務上，重購退稅其實分為兩種，一是綜合所得稅的房屋交易退稅，二是土地增值稅的自用住宅用地重購退稅，兩者適用稅目不同、主管機關也不一樣，若不熟悉規定，很容易產生誤解甚至錯失退稅機會。

日前，高雄市一名陳姓女子面臨類似狀況，她出售市區一間屋齡逾20年、約40坪的集合式住宅，成交金額450萬元，再以750萬元購入高雄郊區一棟屋齡11年、總建坪逾60坪的透天厝，自認符合「小屋換大屋」政策，因此申請重購退稅，卻遭國稅局通知不符資格，還須補繳6,000多元綜合所得稅，讓她錯愕不已。

經媒體報導後，引起國稅局納保官阿鳳（化名）關注，她主動調閱資料後發現，雖兩間房屋表面上為「小換大」，但依《所得稅法》計算，是以「房屋現值」為基準，新購透天厝的房屋現值僅103萬元，明顯低於原舊大樓的249萬元，因此未符合綜所稅退稅中「新屋大於舊屋」的條件，確實須要補稅。

雖然所得稅部分無法退稅，但阿鳳並未就此止步，她進一步檢視資料時發現，陳小姐雖不符合綜所稅退稅條件，卻極有可能符合《土地稅法》下的「土地增值稅自用住宅用地重購退稅」，她立即聯繫高雄市稅捐稽徵處確認，果然發現陳小姐尚未提出退稅申請，決定隔日面談時當面說明。

隔天在納保室會面時，陳小姐表達對補稅結果的無奈與不滿，阿鳳一方面耐心解釋所得稅補稅原因，一方面也告訴她另一項土地稅退稅的好消息。並為了避免她奔波，主動聯繫地方稅機關納保官跨局協助，現場引導陳小姐完成申請流程。

最終，陳小姐不僅理解綜所稅的補稅緣由，更順利申請土地增值稅退稅，隔月便領回2萬多元退稅金，並如期繳清所得稅。

這起案例凸顯一個重要觀念，重購自用住宅退稅其實有兩種，一是針對「房屋交易所得」的綜合所得稅退稅，另一則是針對「土地增值額」的土地增值稅退稅，兩者條件不同、管轄單位不同，民眾若不了解，可能誤判資格或錯失申請機會。

國稅局提醒，若對退稅資格有疑義，建議可諮詢納保官，由專人協助釐清狀況，避免權益受損。

自用住宅 綜所稅 綜合所得稅

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