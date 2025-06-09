買賣中古車賺價差 要稅

財政部中區國稅局表示，民眾若經常性買賣中古汽機車賺取價差，應在開始營業前辦理稅籍登記，依規定課徵營業稅。

中區國稅局表示，依營業稅法規定，在境內銷售貨物或勞務應在開始營業前辦妥營業稅籍登記。因此個人以營利為目的，經常性從事舊乘人小汽車或機車買賣，應在開始營業前，向主管稽徵機關辦理稅籍登記、課徵營業稅。

若向自然人購入中古汽機車供銷售，因無法取得進項憑證扣抵銷項稅額，為避免重複課稅，依規定，可提出相關進項憑證，例如收據、買賣合約書等，以購入中古車成本計算可扣抵銷項稅額之進項稅額，但進項稅額超過銷項稅額部分不得扣抵。

國稅局舉例，陳先生（化名）在2022至2023年間，以個人名義頻繁買入與賣出中古車，估算兩年間銷售額共560萬元，平均每月銷售額逾20萬元，已達使用統一發票標準，應適用營業稅率5％，核算應納營業稅額28萬元。