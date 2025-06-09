聽新聞
0:00 / 0:00

非自願賣房七樣態適用單一稅率 房地合一稅以20％課徵

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
房市示意圖。 聯合報系資料照
房市示意圖。 聯合報系資料照

財政部台北國稅局表示，房地合一2.0稅制針對短期持有就出售課以重稅，不過若符合七種非自願出售情形，可適用單一稅率20％，免以最高45％的差別稅率課徵，避免因為這些非自願、也非基於炒作的情況，無辜被課重稅。

房地合一稅2.0針對個人短期炒作不動產課以高稅率，持有期間在兩年內稅率高達45％、超過兩年未逾五年，稅率也達35％，但為避免傷及無辜，針對七種非自願賣房樣態，可適用單一稅率20％。

房地合一2.0七種非自願出售房地樣態 圖／經濟日報提供
房地合一2.0七種非自願出售房地樣態 圖／經濟日報提供

七種情形包括，第一，個人或配偶在工作地點購買房屋、土地辦理完成戶籍登記並居住，且無出租、供營業或執行業務使用，後來因調職或非自願離職必須賣房；第二，出售在取得土地前遭他人越界建築房屋部分的土地與房屋。

第三，個人因無力清償債務（包括欠稅），房地遭強制執行而移轉；第四，因本人、配偶、本人或配偶父母、未成年子女或無謀生能力的成年子女罹患重大疾病或意外事故遭受傷害，須出售房屋、土地負擔醫藥費。

第五，取得家暴令，為了躲避家暴者而賣房；第六，與他人共有房屋，其他共有人在未經其同意下，就交易房地；第七，繼承取得房地，也一併繼承以該房地為擔保的未償債務，因資力不足償債而出售房地。

台北國稅局分享案例，小美（化名）在結婚時，母親送她一戶A房地當嫁妝，但婚後遭到先生言語及肢體暴力，小美為躲避先生家暴無法正常工作，又有兩名就讀幼兒園子女，家庭開銷吃重，只好忍痛賣掉嫁妝，沒想到卻收到國稅局通知，要補徵上百萬元房地合一稅。

小美因此向納保官求助，發現癥結點在於，小美婚後一開始是居住在另一處B房地，因此家暴事件發生地是在B房地，小美出售嫁妝A房地，才會沒有被稅局認定為家暴情形，未適用20％稅率。

房地合一稅 家暴 國稅局

延伸閱讀

土地的名字叫伯公 客庄信仰的溫柔守望

湖口農地違法出租便利商店 地主不甩多次裁罰遭判刑

打造機器人製造聚落 黃偉哲：台南準備好了將釋104公頃土地

台中海線最大地主竟是「彰化縣府」！13年賣地20公頃 議員籲市府合作

相關新聞

非自願賣房七樣態適用單一稅率 房地合一稅以20％課徵

財政部台北國稅局表示，房地合一2.0稅制針對短期持有就出售課以重稅，不過若符合七種非自願出售情形，可適用單一稅率20％，...

新聞中的法律／生成式AI創作 留意侵權紅線

AI時代來臨，在AI創作日益常態化的同時，企業與使用者也面臨日益複雜的著作權問題。生成圖片或文字是否具備著作權？若被商業...

買賣中古車賺價差 要稅

財政部中區國稅局表示，民眾若經常性買賣中古汽機車賺取價差，應在開始營業前辦理稅籍登記，依規定課徵營業稅。

全台3,400公頃、992億元土地未辦繼承 內政部提醒儘速辦理繼承登記

別讓權益睡著了。內政部統計2025年度全國公告逾期未辦理繼承登記土地7萬2千餘筆，建物近5千戶。其中，土地部分約3千4百...

長輩遺產忘了嗎？全台5千間房子沒人辦繼承

內政部統計114年度全國公告逾期未辦理繼承登記建物近5千戶，土地達7萬2千餘筆，約3,400公頃，依照今年公告土地現值估...

想提高發票中獎機率？財部統計揭8成都靠「這一招」

今年3至4月期統一發票已於5月25日開獎，這期共開出106位大獎得主，總獎金突破2.1億元。財政部統計資料顯示，其中有8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。