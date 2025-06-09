新聞中的法律／生成式AI創作 留意侵權紅線

AI時代來臨，在AI創作日益常態化的同時，企業與使用者也面臨日益複雜的著作權問題。生成圖片或文字是否具備著作權？若被商業使用，是否可能無意間觸法？最主要關鍵仍要先分辨，AI生成圖片是否有加入「人」的創作。

《著作權法》第3條第1款規定，受保護著作必須屬於文學、科學、藝術等創作領域，且具備「原創性」與「創作性」。換言之，著作權保護的對象須為具備創意表現，並非單純模仿或抄襲的成果。且在經濟部智慧財產局於「智著字第11460005900號函釋」中進一步說明，AI生成內容能否成為著作，須視人類創意投入程度而定。

從該函釋可看出，AI創作可區分為兩類，第一類為「以人工智慧為工具的創作」。例如使用AI繪圖工具時，若創作者對風格、構圖、主題等有具體想法與操作，則仍可視為人類創作，依法享有著作權。

第二類則為「人工智慧獨立創作」。亦即創作過程中幾乎無人類參與，單純依AI自動生成結果。此類作品，因缺乏人類精神創作參與，原則上不屬著作權法保護範疇。

實務上也呼應此觀點，智慧財產及商業法院100年度民著訴字第55號判決指出，若使用電腦程式繪製圖案時，操作者在設計、構圖、比例與色彩等方面有明確創意參與，則該圖像為具備「個性表現」之創作，依法享有著作權。

因此AI工具定位至關重要。它是「創作工具」還是「創作主體」，關鍵在於是否有「人」的創意投入。只要使用者能在AI創作過程中展現個人思想、風格與情感，該成果即有可能納入著作權保護範圍。

此外企業也應重視另一潛在風險，當委託外部行銷公司製作文宣，若承包方使用AI生成圖像或文案，卻未釐清素材來源，即可能誤觸侵權紅線。舉例而言，當下指令給ChatGPT，ChatGPT坦言：「無法辨識圖片或文字實際出處，也無法追蹤使用者提供內容的網路來源。」這代表，使用者即使無意模仿，AI所生成內容仍可能與他人作品近似，引發法律爭議。

為避免此狀況，建議企業應透過契約機制與內部規範，提前防範相關風險。特別是在委託行銷或設計公司製作素材時，應於契約中明文約定以下條款：一、行銷公司應保證所交付素材不侵害第三人著作權、肖像權等智慧財產權；二、如發生侵權，行銷公司應承擔完全賠償責任；三、視情況加入條款，限制行銷公司在履約過程中是否得使用生成式AI；四、若使用AI，應要求保留創作紀錄與使用工具資訊，作為後續舉證依據。

企業內部也應建立相關作業規範。例如是否開放AI參與創作？生成內容是否需經人工審核？是否須標註來源或提示語？這些細節皆攸關後續法律主張與實務執行依據。（本文由竑德法律事務所主持律師王翼升口述，記者余弦妙採訪整理）