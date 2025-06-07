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長輩遺產忘了嗎？全台5千間房子沒人辦繼承

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。圖／新北市政府地政局提供
示意圖。圖／新北市政府地政局提供

內政部統計114年度全國公告逾期未辦理繼承登記建物近5千戶，土地達7萬2千餘筆，約3,400公頃，依照今年公告土地現值估算，總價值約992億元。內政部提醒繼承人儘速辦理繼承登記，別讓權益睡著了。

內政部表示，土地或建物所有權人往生後超過1年仍未辦理繼承登記，各縣市政府將於每年4月1日公告，同時以書面通知提醒繼承人申請登記。如公告3個月後仍未辦理繼承登記，將予以列冊管理；若超過15年，則會移由財政部國有財產署依法公開標售。

內政部指出，民眾逾期未辦理繼承登記的原因很多，可能因為繼承人數眾多或複雜難以整合，建議如果無法會同全體繼承人申請時，也可由1人或數人代表全體繼承人先申請繼承登記為共同共有，等全體繼承人達成協議後，再辦理遺產分割。

因於不動產繼承涉及繼承人身分確認、遺產分配、遺產稅申報等程序，內政部表示，如有相關問題，除可向當地地政事務所洽詢外，內政部今年也首度結合地政士公會全聯會及各縣市地政士公會，提供更多友善免費諮詢服務管道協助民眾解決問題，如果民眾有諮詢需要，可至地政司網站(https://www.land.moi.gov.tw/chhtml/downlist/77)查詢。

內政部呼籲，民眾如有收到地政機關寄來未辦繼承土地或建物的通知，請儘速向國稅局申報遺產稅後向地政機關辦理繼承登記，以維護自身權益。

遺產稅 內政部

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