快訊

NBA／G1魔法再度上演！哈利伯頓0.3秒準絕殺 溜馬克雷霆拔頭籌

台籍芥川賞作家李琴峰遭揭跨性別身分 怒告日市議員求償百萬

國中會考成績今公布！541人拿5A寫作6級較去年減 9999人拿5C

掛廣告、公設出租賺收入 國稅局：管委會別忘繳營業稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
圖為健身房示意圖，與新聞無關。記者宋健生/攝影
圖為健身房示意圖，與新聞無關。記者宋健生/攝影

當大樓公共設施對外出租、向非住戶收費時，管理委員會也要依法申請稅籍登記、繳納營業稅。財政部高雄國稅局提醒，隨著不少新建案設有游泳池、KTV交誼廳等豪華設施，為增加管理基金來源，不少大樓管委會選擇將公共空間如外牆出租掛廣告，或在低使用率時段，開放泳池、健身房等設施供非住戶使用並收費。這類經營行為依《營業稅法》屬於「銷售勞務」，必須依法辦理稅籍登記並課稅。

高雄國稅局指出，只要是以大廈管理委員會名義，與他人簽訂租賃契約，將大樓外牆、屋頂、陽台等公共區域，或游泳池、KTV交誼廳等設施出租，甚至向非住戶按次或按時收費，這些都屬於營業行為，即使收入全數納入管委會基金，也不例外。

舉例來說，某某大廈配有游泳池、健身房與交誼廳，管委會為活化資源並提高收入，開放設施給非住戶使用並收取使用費，經住戶同意後執行，然而，只要有收費行為，這部分收入就要依法視為銷售勞務處理，需申辦稅籍登記並繳納營業稅。

國稅局提醒，若有上述情形，應儘速向當地國稅局、分局或稽徵所完成稅籍登記，以免因未依規定登記、申報而受罰。

營業稅 國稅局

延伸閱讀

進口商銷貨個人 別開錯發票

高雄警守望85大樓遭議淪私人保全 警方說話了

撫養父母能節稅大家搶著報！律師提醒：非先報先贏？國稅局看誰真的有照顧

鄰居違規養狗叫不停！他「走廊放生2巨蛇」堵門回擊 驚動管委會

相關新聞

特定股權交易 要課房地稅

財政部北區國稅局表示，自2021年7月1日起，個人若出售未上市櫃股份或出資額，只要同時符合兩項特定條件，就視同不動產交易...

進口商銷貨個人 別開錯發票

財政部高雄國稅局提醒，製造業或經營進口貿易的營業人，在銷售貨物或提供勞務給一般個人（B2C交易）時，若開立的統一發票未載...

3-4月發票開出15張千萬獎

財政部賦稅署昨（5）日公布3-4月期統一發票中獎清冊，1,000萬元特別獎開出15張，200萬元特獎開出19張。其中有兩...

節能家電退稅延長至2029年

立法院財政委員會昨（5）日協商《貨物稅條例》修正草案，針對延長節能家電退稅，朝野達成共識，民眾購買經核定能源效率分級為第...

去年房地合一稅率20%屋主就扛一半 平均每件獲利437萬元

據財政部最新統計，2024年個人房地合一稅應繳納稅額達826億元，其中持有5~10年轉手稅率20%的屋主，就貢獻了424...

賣菜阿嬤遺產分孫子、女兒跳腳 還好有做1事避風暴

阿嬤疼孫，常會希望孫子女也能分到遺產。但民法規定，孫子們並沒有繼承權，如果想要把直接遺產給孫子輩，必須預立遺囑。不過，如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。