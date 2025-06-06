掛廣告、公設出租賺收入 國稅局：管委會別忘繳營業稅

當大樓公共設施對外出租、向非住戶收費時，管理委員會也要依法申請稅籍登記、繳納營業稅。財政部高雄國稅局提醒，隨著不少新建案設有游泳池、KTV交誼廳等豪華設施，為增加管理基金來源，不少大樓管委會選擇將公共空間如外牆出租掛廣告，或在低使用率時段，開放泳池、健身房等設施供非住戶使用並收費。這類經營行為依《營業稅法》屬於「銷售勞務」，必須依法辦理稅籍登記並課稅。

高雄國稅局指出，只要是以大廈管理委員會名義，與他人簽訂租賃契約，將大樓外牆、屋頂、陽台等公共區域，或游泳池、KTV交誼廳等設施出租，甚至向非住戶按次或按時收費，這些都屬於營業行為，即使收入全數納入管委會基金，也不例外。

舉例來說，某某大廈配有游泳池、健身房與交誼廳，管委會為活化資源並提高收入，開放設施給非住戶使用並收取使用費，經住戶同意後執行，然而，只要有收費行為，這部分收入就要依法視為銷售勞務處理，需申辦稅籍登記並繳納營業稅。

國稅局提醒，若有上述情形，應儘速向當地國稅局、分局或稽徵所完成稅籍登記，以免因未依規定登記、申報而受罰。