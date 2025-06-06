節能家電退稅延長至2029年
立法院財政委員會昨（5）日協商《貨物稅條例》修正草案，針對延長節能家電退稅，朝野達成共識，民眾購買經核定能源效率分級為第一級或第二級的新電冰箱、冷暖氣機或除濕機，每台最高減徵貨物稅2,000元，將延長實施至2029年底。
原本節能家電減徵貨物稅期間僅施行至今年6月14日，財政部原本提案版本是延長二年半至2027年12月31日，並授權行政機關可至多延長兩年至2029年底，不須經立法院審查。
昨日財委會協商時，朝野立委認為，不要讓民眾為了趕時間，而將未達使用期限的商品提前汰換，造成另一種浪費；雖認同延長方向，但反對授權行政院延長兩年。經過協商，直接通過延長實施至2029年12月31日止。
財部表示，此措施實施後，有效創造節電效益、抑低碳排放及節省民眾電費負擔。
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