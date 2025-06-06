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3-4月發票開出15張千萬獎

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部賦稅署昨（5）日公布3-4月期統一發票中獎清冊，1,000萬元特別獎開出15張，200萬元特獎開出19張。其中有兩位民眾都僅花8元就中千萬，分別是在台中北屯買報紙、以及Foodpanda平台費。

為鼓勵民眾使用載具儲存雲端發票，賦稅署長宋秀玲表示，預計5月至10月各期雲端發票專屬500元獎，將會加開組數，具體增開多少，仍會視經費使用情形而定。

今年3-4月期統一發票中獎號碼已於5月25日開獎。截至今年1-2月期累計85期，可兌領特別獎之中獎發票共有1,173張，已兌領884張，創造884位千萬富翁。

賦稅署表示，這一期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等四大獎項的幸運得主計有106位，獎金合計超過2億1,400萬元，對中其他獎項的獎金達28億2,456萬餘元。在106位中獎得主，有81位使用載具儲存雲端發票。

財部提醒，3-4月期統一發票領獎期間自6月6日起至9月5日止，中獎人記得把握領獎期間，別與財神爺擦身而過。

雲端 統一發票

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