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進口商銷貨個人 別開錯發票

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部高雄國稅局提醒，製造業或經營進口貿易的營業人，在銷售貨物或提供勞務給一般個人（B2C交易）時，若開立的統一發票未載明買受人姓名及地址，或身分證字號，將可能面臨處罰，最低罰鍰為1,500元，且可能連續被罰。

根據《統一發票使用辦法》規定，一般零售業在銷售商品或服務時開立發票給個人，確實可免填買受人資料，但針對製造業及進口商等以批發性質為主的業者，則另有規定。

國稅局解釋，製造業與進口貿易商與個人交易時，仍需載明買受人資訊，主要是為防堵規避稅負、開立人頭發票等情形，讓稽徵機關能有效查核交易真實性。

如未依規定記載買受人資訊，國稅局可依《加值型及非加值型營業稅法》處罰，第一次違規時，將依該張統一發票所載銷售額的1%裁罰，金額不得低於1,500元、不得高於1.5萬元，並會通知限期改正，若逾期未改或補正仍不實，將繼續處罰，第二次起罰鍰提高為銷售額2%，金額不得少於3,000元，最高達3萬元，且可連續處罰。

舉例來說，甲公司是一家精密零件製造商，向個人銷售5萬元（含稅價）商品時，於統一發票買受人欄僅註記「shu」，未載明姓名與地址，也未填寫身分證統一編號，違反應記載規定，國稅局以銷售價格5萬元回推銷售額為47,619元，再乘以1％，應罰476元，不過因最低罰鍰為1,500元，最終仍處以1,500元罰鍰。

國稅局提醒，凡屬製造業與進口貿易商，開立發票給非營業人，務必詳實填寫買受人資訊。

製造業 統一發票 國稅局

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