快訊

國中會考成績今天公布 上午8時起看這查 20日志願選填

今年首颱「蝴蝶」最快下周飛舞 粉專：若不幸侵台、雨量是關注重點

特定股權交易 要課房地稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
房地產示意圖。聯合報系資料照
房地產示意圖。聯合報系資料照

財政部北區國稅局表示，自2021年7月1日起，個人若出售未上市櫃股份或出資額，只要同時符合兩項特定條件，就視同不動產交易，須報繳房地合一稅，且無論出售全部或部分持股，都不適用證券交易所得免稅或財產交易所得課稅規定。

北區國稅局解釋，同時須符合的兩項條件，包括第一，交易日前一年內的任一天，個人直接或間接持股超過公司總股份或出資額50%；第二，被出售公司的資產中，有超過50%來自台灣的房地產、房屋使用權、預售屋及其基地。

國稅局官員解釋，所謂「持股超過50%」，除計算個人名下股份，也要把透過關係企業、親屬或他人名義間接持有股份合併計算，若個人持有關係企業過半股份，或對其人事、財務、營運有主導權，就要將該企業轉投資股份一併算入；即使持股未達半數，也須按持股比率層層相乘後計算。此外配偶與二親等內親屬持股也視為間接持有。

舉例來說，小明與配偶阿嬌、女兒小花分別持有A公司25%、20%、10%的股份，三人在2024年6月30日出售這些股份，而股份是在2014年6月30日取得。

雖然A公司並未上市，但由於小明與阿嬌及小花三人合計持股達55%，且阿嬌與小花是小明的配偶與二親等內親屬，小明就會被視為直接與間接合併持有55%，超過五成，依此規則，符合第一項條件。

國稅局查核A公司在交易當日的資產負債表，其在中華民國境內的不動產價值占公司全部股權價值超過50%，也符合第二項條件。由於交易日為2021年7月1日以後，甲君應於2024年7月30日前，也就是交易日次日起30日內完成房地合一稅申報。

國稅局官員提醒，這類特定股權交易的納稅人，務必詳實計算持股比例，不僅要納入自己，也要考慮配偶、親屬或透過他人名義、關係企業持有的股份，以免漏報。

官員指出，這類交易屬於房地合一稅課徵範圍，不列入基本所得額，也不能適用其他稅負優惠，建議納稅人事先諮詢專業或主動洽詢稅務機關，依法辦理申報，以免遭補稅或受罰。

房地合一稅 國稅局

延伸閱讀

關稅衝擊 留抵營業稅可退還

離婚付贍養費 免贈與稅

撫養父母能節稅大家搶著報！律師提醒：非先報先贏？國稅局看誰真的有照顧

高檢署遏止不動產詐騙 跨部會強化橫向聯繫出擊

相關新聞

特定股權交易 要課房地稅

財政部北區國稅局表示，自2021年7月1日起，個人若出售未上市櫃股份或出資額，只要同時符合兩項特定條件，就視同不動產交易...

進口商銷貨個人 別開錯發票

財政部高雄國稅局提醒，製造業或經營進口貿易的營業人，在銷售貨物或提供勞務給一般個人（B2C交易）時，若開立的統一發票未載...

3-4月發票開出15張千萬獎

財政部賦稅署昨（5）日公布3-4月期統一發票中獎清冊，1,000萬元特別獎開出15張，200萬元特獎開出19張。其中有兩...

節能家電退稅延長至2029年

立法院財政委員會昨（5）日協商《貨物稅條例》修正草案，針對延長節能家電退稅，朝野達成共識，民眾購買經核定能源效率分級為第...

去年房地合一稅率20%屋主就扛一半 平均每件獲利437萬元

據財政部最新統計，2024年個人房地合一稅應繳納稅額達826億元，其中持有5~10年轉手稅率20%的屋主，就貢獻了424...

賣菜阿嬤遺產分孫子、女兒跳腳 還好有做1事避風暴

阿嬤疼孫，常會希望孫子女也能分到遺產。但民法規定，孫子們並沒有繼承權，如果想要把直接遺產給孫子輩，必須預立遺囑。不過，如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。