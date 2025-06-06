特定股權交易 要課房地稅

財政部北區國稅局表示，自2021年7月1日起，個人若出售未上市櫃股份或出資額，只要同時符合兩項特定條件，就視同不動產交易，須報繳房地合一稅，且無論出售全部或部分持股，都不適用證券交易所得免稅或財產交易所得課稅規定。

北區國稅局解釋，同時須符合的兩項條件，包括第一，交易日前一年內的任一天，個人直接或間接持股超過公司總股份或出資額50%；第二，被出售公司的資產中，有超過50%來自台灣的房地產、房屋使用權、預售屋及其基地。

國稅局官員解釋，所謂「持股超過50%」，除計算個人名下股份，也要把透過關係企業、親屬或他人名義間接持有股份合併計算，若個人持有關係企業過半股份，或對其人事、財務、營運有主導權，就要將該企業轉投資股份一併算入；即使持股未達半數，也須按持股比率層層相乘後計算。此外配偶與二親等內親屬持股也視為間接持有。

舉例來說，小明與配偶阿嬌、女兒小花分別持有A公司25%、20%、10%的股份，三人在2024年6月30日出售這些股份，而股份是在2014年6月30日取得。

雖然A公司並未上市，但由於小明與阿嬌及小花三人合計持股達55%，且阿嬌與小花是小明的配偶與二親等內親屬，小明就會被視為直接與間接合併持有55%，超過五成，依此規則，符合第一項條件。

國稅局查核A公司在交易當日的資產負債表，其在中華民國境內的不動產價值占公司全部股權價值超過50%，也符合第二項條件。由於交易日為2021年7月1日以後，甲君應於2024年7月30日前，也就是交易日次日起30日內完成房地合一稅申報。

國稅局官員提醒，這類特定股權交易的納稅人，務必詳實計算持股比例，不僅要納入自己，也要考慮配偶、親屬或透過他人名義、關係企業持有的股份，以免漏報。

官員指出，這類交易屬於房地合一稅課徵範圍，不列入基本所得額，也不能適用其他稅負優惠，建議納稅人事先諮詢專業或主動洽詢稅務機關，依法辦理申報，以免遭補稅或受罰。