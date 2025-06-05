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去年房地合一稅率20%屋主就扛一半 平均每件獲利437萬元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
2024年個人房地合一稅應繳納稅額達826億元。圖／聯合報系資料照片
2024年個人房地合一稅應繳納稅額達826億元。圖／聯合報系資料照片

據財政部最新統計，2024年個人房地合一稅應繳納稅額達826億元，其中持有5~10年轉手稅率20%的屋主，就貢獻了424億元、一半的房地合一稅稅收。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，這結果顯示出房市交易活絡，並反映出過去一段時間不動產價格穩健成長的趨勢，持有滿5年房產出售交易也是市場主流。

曾敬德表示，持有滿5年房產出售、房地合一課稅稅率達20%，對屋主是相對划算的稅率，下一個稅率階段持有時間要多5年，且稅減少的幅度也不大。

值得留意的是，適用10%稅率的案件也慢慢增加，過去國稅局也都有宣導合法節稅的重要性，他建議，想要適用自用住宅獲利400萬元內免稅優惠的屋主，一定要特別留意連續設籍等相關規定。

在稅率分布方面，持有5至10年後轉售的案件（適用20%稅率）是去年的繳稅大戶，應繳納稅額共424億元，占整體個人房地合一稅的51.3%，顯示中長期持有型交易逐漸成為市場主流，有利於市場結構朝向更穩定的方向發展。

相對地，持有2年以內的短期交易（適用45%稅率）稅額占比為17.5%，顯示政府房地合一稅2.0調控政策已見具體成效，有助於市場健康運作。

在平均應繳納稅額與獲利表現方面，適用20%稅率的交易案件，每件平均稅額約為87.5萬元，推估每件獲利約437.6萬元；而適用45%稅率的案件則平均稅額約59.3萬元，推估每件獲利約131.7萬元。

整體而言，曾敬德表示，2024年房地合一稅收穩健成長，未來隨著各項政策調整持續推進，市場交易也朝向更為健康發展，房地合一稅收已經逐漸成為房市交易時最有感的稅負，建議民眾都要提前做好規劃與準備，同時要充分了解相關規定，並留好交易時的所有單據與金流往來的資料。

據財政部最新統計，2024年個人房地合一稅應繳納稅額達826億元，其中持有5~10年轉手稅率20%的屋主，就貢獻了424億元、一半的房地合一稅稅收。信義房屋提供
據財政部最新統計，2024年個人房地合一稅應繳納稅額達826億元，其中持有5~10年轉手稅率20%的屋主，就貢獻了424億元、一半的房地合一稅稅收。信義房屋提供

房市 房地合一稅

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