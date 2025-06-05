賣菜阿嬤遺產分孫子、女兒跳腳 還好有做1事避風暴

阿嬤疼孫，常會希望孫子女也能分到遺產。但民法規定，孫子們並沒有繼承權，如果想要把直接遺產給孫子輩，必須預立遺囑。不過，如果往生後，子女們不同意如此安排，不願意配合登記怎麼辦？

正業地政士事務所所長鄭文在最近就碰到一件，但一招就解決。

鄭文在表示，這位阿嬤生前在菜市場賣菜，育有2男2女，其中1男1女已婚，已婚者都有小孩。

阿嬤名下有不少財產，包括房子，由於很喜愛孫子孫女，希望未來往生時，能將部分的遺產分配給孫子們，於是向鄭文在地政事務所請教。

鄭文在告訴阿嬤，按照民法規定，孫子們並沒有繼承權，如果想要把直接遺產給孫子輩，只能透過遺囑才能達成。老媽媽立刻同意，一周後完成了公證遺囑，並由兒子擔任遺囑執行人。

事隔兩年，阿嬤往生了，兒子帶著當年由他們見證的公證遺囑，請求協助辦理遺囑繼承登記，依照當年老媽媽的遺願，將不動產登記到各繼承人名下。

但當遺囑執行人要求全體繼承人配合辦理戶籍謄本時，未婚的女兒認為將孫子女們納入繼承人當中，導致她應該分配的遺產被孫子女們「稀釋」了，認為損害她的特留分，不願意配合辦理繼承登記。

不過，鄭文在立刻拿出法條，依照繼承登記法令補充規定第75-1點：繼承人不會同申辦繼承登記時，遺囑執行人得依遺囑內容代理繼承人申辦遺囑繼承登記及遺贈登記，無須徵得繼承人之同意。

換句話說，只要由遺囑執行人兒子出面辦理就好，至於，女兒不願意交附的權狀及戶籍謄本，可以由兒子來代理切結、申請，個案在遺產稅完稅後10天左右，就完成登記。

歸納女兒不願意配合的原因，是老媽媽將孫子女們納入繼承人當中，導致她應該分配的遺產被孫子女們「稀釋了」，她認為損害她的特留分，所以不願意配合辦理繼承登記。

鄭文在表示，不少人對身後遺產有特別安排，但口說無憑，生前一定要留下遺囑，讓子女們有所依據，只是嘴巴說說，可能造成家族風暴，若有遺囑，小孩們雖然不能苟同，還是要默默接受。