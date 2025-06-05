出租給租補戶就能省稅！這天前申請地價稅最多省4倍

當房東也能省稅！台中市政府去年放寬「公益出租人地價稅優惠」規定，只要將房屋出租給領有租金補貼資格的民眾，就能申請適用最低千分之2的地價稅率，比一般地價稅可省下至少4倍稅額。

為保障符合資格房東的權益，台中地稅局提醒，已在今年4月寄出逾2萬封節稅通知書，提醒大家把握期限，在地價稅開徵前40日（即9月22日前）完成申請，若逾期，將無法回溯適用，可能錯失一整年的節稅機會。

地稅局舉例，陳太太就是其中一位收到通知的公益出租人，她去年將一處閒置房屋出租，經稅務人員查核後確認符合資格，在承辦人員協助下，她用手機掃描通知書上的QR Code，短短幾分鐘就完成申請。

地稅局局長沈政安表示，台中市政府自去年11月起修正相關規定，刪除過去對出租對象及土地面積的限制，讓更多房東能夠納入優惠稅率範圍，這項政策一推出，申請人數明顯增加。

為讓申辦流程更簡便，地稅局也同步建置「線上申辦平台」，讓民眾可透過官網「申辦櫃檯」或直接掃描通知書上的QR Code，全天候線上申請，不必出門、不受天候影響。沈政安提醒，想享有優惠稅率的房東務必留意期限，切勿錯失減稅機會。