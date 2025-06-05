法定空地供通行 評估免稅
有立委質疑，法定空地即使供人通行仍需課徵地價稅，有違公平。財政部、內政部昨（4）日允諾，會找地方政府協商、評估，檢討是否有調整空間。
現行規定，民眾私有土地若無償作為道路，提供公眾通行，在使用期間內可依法申請免徵地價稅；若該土地是建築基地中依法需保留的「法定空地」，即使開放通行，仍不適用地價稅減免。
立法院內政委員會昨日有立委質疑這項規定不公平，要求財政部賦稅署、內政部國土署檢討相關作法。
賦稅署表示，法定空地屬建築基地一部分，雖無直接經濟收益，仍享有建築利益，依憲法法庭見解不違反平等原則，若有超出法定比例、確實作為公眾通行用途區域，民眾可申請分割並提出減免，將檢討機制是否可更精緻化。國土署表示，實務上私設通路經長期開放後，可能形成現有巷道，需多方討論並尊重地方政府意見。
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