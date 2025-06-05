快訊

川普再度通話普亭 稱普亭擬反擊烏克蘭攻擊

法定空地供通行 評估免稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

有立委質疑，法定空地即使供人通行仍需課徵地價稅，有違公平。財政部、內政部昨（4）日允諾，會找地方政府協商、評估，檢討是否有調整空間。

現行規定，民眾私有土地若無償作為道路，提供公眾通行，在使用期間內可依法申請免徵地價稅；若該土地是建築基地中依法需保留的「法定空地」，即使開放通行，仍不適用地價稅減免。

立法院內政委員會昨日有立委質疑這項規定不公平，要求財政部賦稅署、內政部國土署檢討相關作法。

賦稅署表示，法定空地屬建築基地一部分，雖無直接經濟收益，仍享有建築利益，依憲法法庭見解不違反平等原則，若有超出法定比例、確實作為公眾通行用途區域，民眾可申請分割並提出減免，將檢討機制是否可更精緻化。國土署表示，實務上私設通路經長期開放後，可能形成現有巷道，需多方討論並尊重地方政府意見。

財政部 地方政府 地價稅

延伸閱讀

Google撤銷憑證信任 立委葛如鈞再批政府失責、貽笑國際

外傘頂洲流失抽沙補充沙源 立委蔡易餘：溝通護蚵農權益

賣苗栗土地幽靈仲介坑300萬 建商遭判刑9月

改名中正路去威權象徵 藍委：請賴清德搬離總統府

相關新聞

關稅衝擊 留抵營業稅可退還

因應美國關稅政策衝擊，財政部昨（4）日再祭紓困措施，只要是因關稅政策受創而向政府領取補貼、補償，或其他因關稅政策影響導致...

離婚付贍養費 免贈與稅

財政部高雄國稅局表示，配偶離婚後，其中一方給付贍養費，原則上不課徵贈與稅；收取贍養費的一方，也不用課徵綜合所得稅。國稅局...

2025報稅／幼兒學前扣除額 三大優化

財政部台北國稅局表示，綜所稅「幼兒學前特別扣除額」制度已有三大優化，包括擴大適用對象年齡至6歲以下、提高扣除金額、取消排...

法定空地供通行 評估免稅

有立委質疑，法定空地即使供人通行仍需課徵地價稅，有違公平。財政部、內政部昨（4）日允諾，會找地方政府協商、評估，檢討是否...

受美關稅衝擊業者 營業稅溢付退稅30萬元內免逐案審查

財政部4日發布「財政部各地區國稅局受理營業人因美國關稅政策影響申請退還營業稅溢付稅額審核作業原則」，只要在美國評估及實施...

受美關稅衝擊的台企能退稅！ 資誠揭四重點：最高退30萬元

美國對台祭出關稅政策，導致台灣部分廠商營運陷入困境，財政部特別祭出紓困措施，4日正式發布「受理申請退還營業稅溢付稅額審核...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。