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離婚付贍養費 免贈與稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部高雄國稅局表示，配偶離婚後，其中一方給付贍養費，原則上不課徵贈與稅；收取贍養費的一方，也不用課徵綜合所得稅。國稅局解釋，除非額外再給付金錢或贈與財產，且無法提出相關協議證明，才可能涉及課稅問題。

根據財政部2000年及2002年發布函釋，夫妻雙方若依離婚協議或法院判決約定，一方需支付財產或贍養費給對方，由於這屬於雙方協議或法律裁判結果，本質上並非單純贈與，不適用《遺產及贈與稅法》中「無償移轉」規範，因此給付方不需繳納贈與稅，受領方也無需將該筆財產列入綜所稅申報。

舉例來說，小陳與小花離婚時簽有正式協議，明確約定小陳需提供一間名下房產與現金500萬元作為財產分配，離婚後，小陳依法完成房屋過戶並轉帳款項，因符合協議內容，該給付就不須課徵贈與稅，小花也無須為此繳納所得稅。

若小陳事後額外給小花100萬元作「補償」，而該筆金額並未載明於原本協議或判決書中，小陳便需負舉證責任，證明這筆錢屬於當時協議的一部分，若無法提出書面證據，該筆給付將被視為無償贈與，若超過當年度贈與稅免稅額，卻漏未申報，可能會面臨補稅及罰鍰。

國稅局指出，實務上常有民眾誤以為，離婚後基於善意，支付對方額外一筆金錢，不會涉及稅務申報議題，卻因此遭國稅局查核補稅甚至處罰，提醒民眾，離婚財產處理不僅是法律問題，更是稅務議題，應審慎處理。

國稅局建議，離婚時應訂定完整協議，明確記載財產分配與贍養費金額、給付方式與時間，並保留書面證明，若日後另有給付安排，也應補充協議內容，避免遭認定為贈與，荷包失血。

離婚 贈與稅 國稅局

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