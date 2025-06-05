2025報稅／幼兒學前扣除額 三大優化

財政部台北國稅局表示，綜所稅「幼兒學前特別扣除額」制度已有三大優化，包括擴大適用對象年齡至6歲以下、提高扣除金額、取消排富條款，今年報稅時育兒家庭可把握減稅紅利，減輕所得稅負擔。

立法院去年修法，優化幼兒扣除額規定。首先，適用年齡擴大，從原本「5歲以下」擴大至「6歲以下」，也就是從嬰兒出生起直到滿6歲前的每一年，家長都能列報扣除，對於多胎家庭更是實質利多。

第二，扣除金額全面調高。每一申報戶扶養的6歲以下子女中，第一名可扣除15萬元，從第二名起每名子女可扣除22.5萬元，進一步反映實際育兒開銷。

第三，取消排富條款。以往若納稅人屬高所得族群，像是適用20%以上綜所稅率、適用28%股利分離課稅，或基本所得額超過最低稅負免稅額，則不能申報幼兒學前特別扣除額，但自今年起取消排富，讓更多家庭能受惠。