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關稅衝擊 留抵營業稅可退還

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
財政部。聯合報系資料照
財政部。聯合報系資料照

因應美國關稅政策衝擊，財政部昨（4）日再祭紓困措施，只要是因關稅政策受創而向政府領取補貼、補償，或其他因關稅政策影響導致營業收入減少，可向國稅局申請退還留抵營業稅，累計上限30萬元。

由於美國提出對等關稅政策，經濟前景充滿不確定性，可能導致部分廠商營運陷困境，財政部陸續祭出紓困措施，除了將報稅期間延長一個月至6月底，昨日也公布「受理申請退還營業稅溢付稅額審核作業原則」，讓企業可申請退還留抵營業稅。

依規定，有開立統一發票的企業，當進貨規模大於銷售規模時，營業稅的進項稅額會大於銷項稅額，原則上應留抵下期營業稅，不能退稅；不過營業稅法第39條也有但書，當有「特殊情形」時可報財政部核准退稅。

財政部依據這項但書發布退稅辦法，資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師林巨峯表示，此次規定共有四大點。

首先，適用期間為美國評估與實施關稅政策的影響期間；其次，申請對象為目前仍在營業中的營業人；第三，必須符合經中央主管機關因應美國關稅政策而提供紓困、補貼、補償、振興、支持或協助等措施，或其他因美國關稅政策影響導致營業收入減少，才能提出申請；最後，單一營業人累計退稅上限為30萬元。

林巨峯補充，此次退稅機制與過去新冠肺炎疫情期間的留抵營業稅退稅措施類似，最大不同點在於，雖同樣是營收減少可申請退稅，但此次並未設定一定減幅門檻（例如15%），預料將有更多企業受惠。

林巨峯建議，只要符合規定條件的營業人，可備妥申請書與證明資料，向所在地國稅局提出申請，國稅局會「從簡、從速」審核；但依規定，若原先已用該筆營業稅留抵稅額作為補繳稅金或罰鍰擔保，就不可再申請退稅。

為協助納稅人度過美國關稅風暴，財政部陸續提供紓困措施，先前已宣布將原本為期一個月的報稅季，延長為兩個月至6月底；另外繳稅有困難的納稅人，也可申請延期或分期繳稅。

關稅 美國 營業稅

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