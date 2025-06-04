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受美關稅衝擊的台企能退稅！ 資誠揭四重點：最高退30萬元

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
受美國總統川普關稅政策影響，全球經濟都受到影響。圖／美聯社
受美國總統川普關稅政策影響，全球經濟都受到影響。圖／美聯社

美國對台祭出關稅政策，導致台灣部分廠商營運陷入困境，財政部特別祭出紓困措施，4日正式發布「受理申請退還營業稅溢付稅額審核作業原則」，允許受影響的營業人申請提前退還營業稅留抵稅額，最高可退30萬元。專家整理出此次規定四大重點。

依資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師林巨峯說明，這次規定重點包括，適用期間為美方評估與實施關稅政策的影響期間；其次，申請對象為目前仍在營業中的營業人；第三，必須符合其中一項條件，包含已獲主管機關提供紓困、補貼或振興協助，或因美國關稅政策導致營收減少；最後，單一營業人累計退稅上限為30萬元。

林巨峯補充，此次退稅機制與過去COVID-19疫情期間的留抵退稅措施類似，最大不同點在於，雖然同樣是營收減少可申請退稅，但這次並未設定一定的減幅門檻（例如15%），預料將有更多企業受惠。

財政部也強調，只要符合規定條件，營業人可備妥申請書與證明資料，向所在地國稅局提出申請，國稅局會「從簡、從速」審核；但若原先已用該筆留抵稅額作為補繳稅金或罰鍰的擔保，就不得再申請退稅。

關稅 財政部 美國 營業稅

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