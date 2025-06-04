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法定空地稅負挨批違公平原則 國土署、財政部允研議

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
法定空地是否能減免地價稅議題引發立院攻防。示意圖。記者朱曼寧／攝影
法定空地是否能減免地價稅議題引發立院攻防。示意圖。記者朱曼寧／攝影

有立委4日在立法院內政委員會指出「法定空地即使供公眾通行仍須課地價稅」，此舉違反稅制公平，要求內政部與財政部提出具體改善方案。財政部回應將於3個月內完成與地方政府協商；國土署則承諾一個月內提出初步研議方向，研擬是否依公益使用情形調整減免標準。

立委指出，目前無償供公眾通行的開放空間或私設通路可免徵地價稅，但同樣提供通行用途的法定空地卻遭排除，顯失公平，他質疑行政機關不該一味以「已有容積獎勵」作為課稅正當性，應就實際公益性使用情況給予合理待遇。

財政部賦稅署官員強調，法定空地本身屬建築基地一部分，雖無直接經濟收益，仍享有建築利益，依憲法法庭見解不違反平等原則。不過，賦稅署也表示，若有超出法定比例、確實作為公眾通行用途的區域，民眾可申請分割並提出減免，未來將進一步檢討機制是否可更精緻化。

國土署署長吳欣修則提出疑慮，實務上私設通路經長期開放後，可能形成現有巷道，牽涉產權與建築邊界爭議，需多方討論並尊重地方政府意見。有立委則建議，此類問題應透過《土地稅法》處理，不必納入《平均地權條例》修法，避免牽動全國適用、造成誤解。

最後立委要求，國土署應在一個月內提出初步研商成果，財政部則應在三個月內完成與地方政府的盤點與評估，並強調「不要再用推估數字嚇退修法可能性，應就公平原則深入討論並精算稅損。」

財政部 地方政府 地價稅

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