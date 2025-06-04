離婚贍養費怎麼給才免稅？國稅局教你一招避開贈與稅

離婚財產處理經常遇到財產分配或支付贍養費是否需要課稅的問題，財政部高雄國稅局表示，依現行稅法函釋，只要是根據離婚協議或法院判決所進行的財產或金錢給付，原則上不課徵贈與稅，也不需列入綜合所得稅課稅範圍。但若離婚後額外給付，且無法證明是當時約定內容，這部分將視為「無償贈與」，依法要補稅，甚至受罰。

高雄國稅局說明，依據財政部於2000年與2002年發布的函釋，夫妻在協議離婚或經法院判決時，如一方應給付財產或贍養費予他方，因屬雙方協議或裁判結果，性質上不屬《遺產及贈與稅法》中的無償移轉，無須繳納贈與稅；而接受財產一方，也不需就該筆給付申報綜所稅。

舉例來說，小陳與小花離婚時簽有正式協議，明確約定小陳將名下的一間房子及現金500萬元給予小花作為財產分配。離婚後，小陳依約辦理房屋過戶並轉帳給小花，這些行為屬於協議內容，不用申報贈與稅，小花也無需因此增加所得稅負擔。

但國稅局提醒，若離婚後再給對方其他金錢或財產，而這部分並未列在協議書或法院判決中，支付方就須負舉證責任，證明該筆給付屬於離婚當時的約定內容。否則，這超出的部分將被視為無償贈與，依法課徵贈與稅。實務上，常有民眾誤以為離婚後給對方一筆錢只是「補償」，未記載於協議書，卻因此遭補稅甚至處罰，得不償失。

國稅局強調，離婚財產處理涉及法律與稅務，並非單純的私人協議，建議民眾辦理離婚時，應清楚列明財產分配與贍養費的金額、給付方式及時程，保留完整書面證明；若日後另有約定或給付，也應補充書面資料，避免誤觸稅法、影響自身權益。