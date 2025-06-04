2025年申報產創投抵 適用舊制

報稅季倒數，財政部中區國稅局提醒，企業若想申請《產業創新條例》投資抵減租稅優惠，應在所得稅申報期間完成申請，提醒營利事業，新版產創條例雖已三讀通過，但新制今年才上路，也就是明年申報才適用，今年申報時仍應適用舊制。

立法院今年完成產創條例修法，除延長投資抵減優惠適用期間，也擴大適用範圍，並提高支出上限。不過由於今年才完成修法，回溯至今年1月1日起上路，因此最快要到明年5月申報營所稅時，才會適用投抵優惠新制，企業應留意新舊制差別，以免申報錯誤。

據產創條例第10條之1規定，公司或有限合夥事業，若最近三年內無重大違反環保、勞工或食安等法律紀錄者，可申請將智慧機械、第五代行動通訊系統（5G）、資通安全產品或服務的投資支出，列入營所稅抵減，舊制尚未包含AI、減碳相關投資，申報時要特別留意。

另外，適用門檻是同一課稅年度內投資總金額達100萬元以上、10億元以下，今年申報去年營所稅適用；新制則是將支出上限提高至20億元以下，要等到明年申報才會適用。

抵減方式新舊制不變，都分為兩種。第一種是「當年度一次抵減」，以支出金額5%直接抵減當年度應納營利事業所得稅額；第二種是「三年分期抵減」，以支出金額3%，自當年度起三年內平均抵減各年度稅額。

而無論選擇何種方式，抵減金額都不得超過當年度應納營所稅額的30%，且選擇後不得任意變更。

中區國稅局提醒，企業必須注意抵減金額適用的「當年度」，是指購置項目完成交貨或技術服務實際提供完成的那一年，過去曾發生公司在設備尚未交貨前，就申報投資抵減，最終遭撤銷資格並補繳稅額。

國稅局提醒，企業應於申報期限前，先於經濟部建置的申辦系統完成線上申請作業，並在報稅時填報規定格式的申報表與檢附相關憑證，如投資合約、發票、付款證明與交貨驗收資料等。