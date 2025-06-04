凱博觀點／關稅戰衝擊 台商境外調整應對

因應關稅戰，企業可從兩大關鍵策略著手。一是結構性調整，即重新配置全球供應鏈，分散生產與採購基地，以降低對單一地區的依賴，提升營運韌性。二是關稅策略優化，聚焦於貿易操作層面的精細管理，包括：確認正確的原產地標示與海關分類；善用「首次銷售價格」原則及美國成分豁免，爭取較低課稅基礎；調整交易模式；並將與貨物無直接關聯的服務費或權利金自商品價格中拆分，進而降低進口稅基。

值得注意的是，供應鏈的重組不僅是營運面的調整，更牽動企業在全球的資金流、稅務安排與投資控股架構設計。

實務上，我們常接獲客戶諮詢，例如：台灣企業計劃前往越南、印尼等地設廠，應採取怎樣的控股架構，才能兼顧靈活性與稅務效率？

在設計投資控股架構時，建議從三個層面系統性思考。一是股東層面。若以台灣自然人投資，可避免透過台灣公司進行投資之盈餘重複課稅問題。此外，在股東結構設計中，可結合資產傳承與家族規劃的考量，提升長期治理穩定性。

第二個層面是安排中間層控股公司，可使合資上相對有彈性，並須留意不同地區的稅務影響。例如若透過中間層控股公司投資到越南，越南當地盈餘匯出即無扣繳稅款，但若個人直接投資越南，越南當地盈餘匯出需扣繳5%所得稅。

第三個面向是各地法令規定。例如個人若想到美國或日本投資不動產，可以透過設立美國LLC或日本GK-TK架構來進行，在風險區隔和稅務上相對有利。

凱博將於6月中旬舉辦「川普關稅戰與台商境外調整因應」研討會，對上述議題進行深入闡述。

（作者是凱博聯合會計師事務所會計師）