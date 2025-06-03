有錢爸幫兒子繳清350萬卡費！被稅局盯上要補10萬稅款

父母若以自己的存款幫子女還信用卡費，千萬要注意，這筆金額有可能被視為贈與。財政部台北國稅局提醒，只要當年度贈與的總金額超過免稅額244萬元，就必須依法申報並繳交贈與稅，否則可能面臨補稅甚至罰鍰。

國稅局表示，根據《遺產及贈與稅法》第5條第1款規定，當父母無償幫子女償還債務，包括學貸、車貸、信用卡費或其他個人負債，都屬於「無償承擔債務」，依法視同贈與，應併入年度贈與總額計算。這點常被民眾忽略，認為只是家庭內部的金錢支援，不需要申報，其實是錯誤觀念。

舉例來說，阿章（化名）在2024年間從自己的銀行帳戶提領現金，替兒子阿仁（化名）償還了共計350萬元的信用卡費，未辦理贈與稅申報。國稅局查得後，依規定補徵阿章應繳贈與稅10.6萬元，計算方式為350萬元扣除當年度免稅額244萬元，剩餘106萬元依10%稅率課徵。

國稅局提醒，實務上不少父母都會幫子女處理財務問題，甚至是直接拿錢還債，但只要「無償」這個要件成立，就有可能觸及贈與稅規定，為避免誤觸法規，建議民眾事前就應評估金額是否超過當年度免稅額，如有疑慮應主動向國稅局諮詢或申報，以免日後遭補稅甚至受罰，得不償失。