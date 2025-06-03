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邊玩卡皮巴拉邊學稅！稅捐處限時活動能抽千元禮物卡

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
線上互動遊戲頁面。翻攝自活動網站
線上互動遊戲頁面。翻攝自活動網站

為提升市民對雲端發票與租稅知識的認識，北市稅捐處推出全新線上互動活動「雲端牧場與卡皮巴拉 E 起成長線上養成遊戲」，鼓勵民眾透過遊戲學習租稅常識，即日起至7月12日下午5時止，只要上活動網站就能參加，還有機會獲得3,000元便利商店禮物卡。

稅捐處指出，此次活動結合租稅宣導與養成遊戲，民眾可透過每日登入網站、觀看租稅圖卡、回答問題、餵食及撫摸卡皮巴拉等方式累積積分。

稅捐處說，希望透過遊戲中的互動設計，能提升民眾對統一發票與地方稅的基本認知，也強化雲端發票應用觀念，參與者每日學習就能賺取金幣，並以金幣購買牧草與卡皮巴拉互動，邊玩邊學、寓教於樂。

民眾只要在活動期間內，積分達3,700點，並捐出3張未開獎、未登錄統一編號、交易金額達10元以上的雲端發票，就可參加抽獎活動。獎品包括1,000至3,000元超商禮物卡或7-ELEVEN數位禮券100元，依積分高低排行發送；若積分相同，則以最早達成者優先。

本次活動獎項名單預計將於7月25日前公布於活動網站及北市稅捐處「北市稅處」臉書粉專，不但能增進稅務知識，還有機會把實用好禮帶回家。

雲端 統一發票

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