合法農舍 免課地價稅

彰化縣稅務局提醒，農地上若依法興建合法農舍，只要照核准用途使用、沒有變更做民宿、咖啡廳或其他非農業用途，可適用課徵田賦，也就是免課地價稅。

稅務局說明，田賦已自1987年起停徵，因此課徵田賦意味著免課地價稅。符合課徵田賦農地，須具備三條件。

第一，須為農業用地；第二，農舍需取得建築或使用執照；第三，實際用途必須與農業經營有關，例如農民自住、農具儲放、農產品處理等。如完全符合規定，可課徵田賦，免課地價稅。

但若農舍後續出現與農業無關使用，稅務局會視為用途變更，例如農地被改用為開設咖啡廳、經營觀光民宿、搭建景觀設施、加蓋非核准建物或圍牆等，都不再符合農地免稅資格，稅務局將改按一般用地稅率課徵地價稅，可能造成稅金增加。