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身障車免牌照稅 有上限

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

台中市稅務局表示，身心障礙者使用車輛可免徵牌照稅，不過仍有限制，若該車輛排氣量超過2,400C.C.，即使符合免稅資格，仍須繳納差額牌照稅，提醒相關車主留意規定。

使用牌照稅每年4月開徵，依據《使用牌照稅法》規定，供身心障礙者使用車輛，每人限一輛可享牌照稅免稅優惠，且免稅額度以2,400C.C.為上限，對應金額為自用小客車11,230元、自用小貨車3,600元。

若車輛排氣量高於此上限，即便擁有免稅資格，仍須就超出部分補繳稅額，稅務局每年會主動寄送差額稅單提醒車主繳納。

稅務局說明，車主收到差額稅單後，應依限完成繳納，否則每逾三日將加徵1%滯納金，最高可達10%，納稅人可攜帶稅單至任一金融機構臨櫃繳納（郵局除外），或利用稅單上所載QR-Code辦理線上繳費。

民眾若不慎遺失稅單，亦可掃描QR-Code申請補發，地稅局將配合延長繳納期限，協助民眾及時補件繳稅。

牌照稅 免稅額

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