公設保留地贈手足 要稅

民眾若將名下「公共設施保留地」贈與親人，在特定情況下可免徵贈與稅。財政部台北國稅局提醒，根據規定，只有贈與給配偶或直系血親，像是子女、父母、孫子女時，才能免徵贈與稅；如果贈與兄弟姊妹等旁系血親，就不能適用免稅規定，仍需依法申報並繳稅。

常有許多民眾誤以為，只要是公共設施保留地，任何贈與行為都不必繳納贈與稅，事實則不然。

台北國稅局解釋，根據《都市計畫法》第50條之1，這項免稅優惠僅限贈與「直系血親」或「配偶」才可適用，若將土地贈與兄弟姊妹、堂表親等親屬，就不符規定，須照正常程序繳稅。

舉例來說，小張在2025年將一筆公告現值600萬元的公共設施保留地贈與女兒，又將另一筆公告現值300萬元的公共設施保留地贈與妹妹，並主張總額900萬元皆屬免稅範圍。

經審核，國稅局認定贈與女兒部分屬直系血親，符合免稅規定，但贈與妹妹那筆因屬旁系血親，不得適用免稅，也就是說，小張僅能扣除600萬元的公共設施保留地免稅額，贈與妹妹的300萬公共設施保留地，扣除年度免稅額244萬元後，仍有56萬元需課稅，按10%稅率計算，應繳贈與稅5.6萬元。

國稅局提醒，若有計畫贈與公共設施保留地給家人，務必先確認受贈人身分是否符合免稅資格，避免誤解規定、錯失申報時限或遭補稅處分，申報時，別忘了提供土地使用分區證明，且需載明編定日期及公共設施保留地情況以及土地登記謄本等資料，才能順利適用免稅。