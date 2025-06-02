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收到退稅或欠稅未繳通知別亂點 國稅局教你三招防詐騙

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
國稅局強調，詐騙集團花招百出，尤其在報稅期間假冒公文或稅務機關名義騙取資料的情況時有所聞，提醒民眾務必提高警覺、保護個資。圖／聯合報系資料照片
國稅局強調，詐騙集團花招百出，尤其在報稅期間假冒公文或稅務機關名義騙取資料的情況時有所聞，提醒民眾務必提高警覺、保護個資。圖／聯合報系資料照片

正值報稅季，近期有民眾反映，收到自稱國稅局寄出的「賦稅稽查知書」，內容誘導點擊信中連結或下載附件，不少人因此個資外洩甚至財務受損。財政部中區國稅局竹南稽徵所2日特別提醒，這是詐騙手法，務必小心提防，切勿輕信。

中區國稅局指出，這類詐騙常透過電子郵件、簡訊或假冒公文通知，聲稱民眾有帳務異常、退稅或欠稅未繳，要求即刻辦理，實際上，國稅局不會主動以電話或附帶超連結的訊息，通知調帳、繳稅或退款事宜。民眾若收到來自政府的電子郵件，應先確認寄件網址是否為「gov.tw」結尾，避免誤信假訊息。

為防範詐騙，國稅局建議民眾牢記防詐三原則：第一，保持冷靜，不透露任何個人資料，也不要點選不明連結或下載不明檔案。第二，謹慎查證，對於來路不明的訊息提高警覺。第三，立即撥打165反詐騙專線，或撥打國稅局免費服務電話0800-000321進一步確認，也可直接聯絡所轄稽徵機關查詢。

國稅局強調，詐騙集團花招百出，尤其在報稅期間假冒公文或稅務機關名義騙取資料的情況時有所聞。提醒民眾務必提高警覺、保護個資，若有疑慮，寧可多一道確認程序，也不要貿然回覆或操作。

詐騙集團 報稅 國稅局

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