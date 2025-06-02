房屋稅誰繳不是看交屋日！稅務局點出關鍵是「過戶日」

台中市稅務局提醒，依房屋稅新制規定，每年2月底為納稅義務基準日，只要在這天前完成過戶登記，即使還沒交屋，當年整期的房屋稅就由新屋主繳納。

稅務局分享，近期一位梧棲區民眾反映，自己是在今年1月簽約、2月過戶，直到3月才交屋，為何會收到整年度房屋稅單？經查，正是因為在基準日（2月29日）前已完成登記，依法必須由他負擔房屋稅。

稅務局進一步解釋，房屋稅每年5月1日至31日開徵，課稅期間為前一年7月1日至當年6月30日，稅單依照地政登記資料寄發，權利人如為買方，就會由買方負擔。

稅務局提醒，房屋使用情形變更可能影響稅率，例如從出租改為自住，須在3月22日前向稅捐機關申報，經核定後才能從當期起適用較低稅額，若逾期或情形導致稅額增加，則從下期才會生效，若未有改變，則無須重複申報。