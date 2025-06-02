信託公會推動連續性信託 7月將舉案例請法務部函釋

針對高資產族群日益重視的「連續性信託」安排，信託業界持續推動法制與稅制明確化。信託公會表示，預計於7月下旬舉具體案例發文請示法務部，釐清連續受益人移轉時的法律關係，屆時財政部也將依據法務部函釋進一步訂定稅務課徵規範，提供業界執行家族信託更清晰的依循方向。

信託公會祕書長呂蕙容指出，早在民國112年，信託公會即針對自然人財富傳承中「連續受益人」制度，向法務部提出「建構我國家族信託發展法制及稅制環境之相關研究」報告與具體建議。法務部當時回覆認為，依現行《信託法》規定，信託契約中如明確約定第一順位受益人往生後，由下一順位承接信託利益者，並不違法，原則上具可行性，無需另行修法承認。

在公會持續溝通下，法務部更進一步針對「家族信託」做出重要解釋，明確表示即便後續受益人尚未出生（如第三代、第四代），只要日後可得確定，亦可於契約中納入「連續受益人」的設計。此項解釋可望解決過往信託存續與繼承安排上的法律不確定性，提升我國信託制度對跨世代財產管理的彈性。

不過，目前於稅務面上，對於信託利益自一順位受益人移轉至下一順位時，究竟屬於遺產稅課徵範疇，或應視為贈與稅，尚無定論。信託公會表示，為求明確適法基礎，將於7月提出具體案例說明，請法務部再次釐清連續受益關係下的法律認定，俾利財政部後續制定相應課稅指引。

呂蕙容強調，若「連續性信託」制度的法律及稅務框架獲得進一步釐清，將有助於銀行、信託業者推動家族辦公室與私人銀行等業務，強化我國高資產財管市場的制度基礎與競爭力，也將有利於「亞洲資產管理中心」的落地發展。