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別以為免稅 夫妻互贈房屋仍要課6%契稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
民眾常以為夫妻間贈與土地都可以免稅，贈與房屋也應該一樣，這其實是錯誤的觀念。本報資料照片
民眾常以為夫妻間贈與土地都可以免稅，贈與房屋也應該一樣，這其實是錯誤的觀念。本報資料照片

當夫妻間贈與房屋時，別以為像贈與土地一樣可以不用繳稅。高雄市稅捐稽徵處提醒，依《契稅條例》第2條規定，只要是透過買賣、贈與、交換、分割等方式取得不動產，就必須繳納契稅，也就是說，即使是夫妻間基於親情贈與，只要贈與的是「房屋」，就屬於應稅範圍。

有些民眾常以為夫妻間贈與土地都可以免稅，贈與房屋也應該一樣，這其實是錯誤的觀念。高雄稅捐稽徵處解釋，房屋不屬於《土地稅法》規定可免徵增值稅的範圍，因此轉移所有權時仍須依契稅規定申報繳稅。

舉例來說，如果丈夫阿明將房屋贈與給妻子小香，就必須在契約成立日起30日內完成契稅申報，若房屋評定現值為65萬3,400元，以此基礎計算6%的稅率繳納契稅，也就是需繳3.9萬元。

若未依規定時間內完成申報，還會加徵怠報金。契稅的怠報金計算方式是每逾3日加徵應納稅額的1%，最高以應納稅額為限，且不超過1萬5,000元。換句話說，若超過申報期限長達63天，就會被課到最高罰鍰，導致贈與行為多出不必要的稅務負擔。

高雄稅捐稽徵處強調，近年來因繼承、家庭資產重整等情形，夫妻間進行不動產贈與的案例日益增加，但民眾對房屋與土地稅制的差異認識仍不普及，為了避免後續產生稅務爭議或額外罰金，民眾在進行財產贈與前，應主動向地方稅捐機關洽詢，釐清適用稅則與申報時限，保障自身權益不受損。

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