聽新聞
0:00 / 0:00

申報所得稅期限展延至6月底 執業者報稅別犯三錯誤

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
稅務示意圖。 聯合報系資料照片
稅務示意圖。 聯合報系資料照片

今年報稅季因應美國對等關稅展延至6月底，財政部高雄國稅局表示，執行業務及其他所得業者申報所得稅期限也同步延長，提醒業者申報所得稅時，應避免漏報扣繳收入、費用未區隔及重複扣除成本費用等三類常見錯誤。

執行業務者是包括律師、會計師、建築師、技師、醫師、藥師、助產士、著作人、經紀人、代書人、工匠、表演人及其他以技藝自力營生者等；其他所得業者則例如私人辦理之汽車駕駛訓練補習班、文理、升學、語文、法商職業補習班、縫紉、美容、美髮、音樂、舞蹈、技藝及其他補習班、 托兒所、幼兒園、兒童課後照顧服務中心、養護療養院所。

高雄國稅局提醒，執行業務者及其他所得者，在申報個人綜所稅時，必須申報收支報告等表。常見有三大類型錯誤。

首先是收入類別部分，最常見錯誤樣態就是漏報扣繳憑單收入，例如業務收入、利息收入等。國稅局指出，可利用組織及團體憑證（XCA憑證）線上查詢，避免漏報。其他收入類別的常見錯誤樣態還包括漏報實報實銷之政府補助款、醫療院所業別漏報部分負擔及掛號費收入等。

其次在費用部分，國稅局強調，依規定，獨資負責人不得列報薪資費用、伙食費及供本人執業使用之自有房屋租金支出，與家庭合用無法劃分之支出也不得列入費用。

依規定，租用房屋之租金支出，應按供執行業務使用面積比率計算；水電瓦斯費、郵電費及汽車相關費用應依照費用一半計算減除。

其他費用類別常見錯誤還包括屬員工自付之勞、健保費用，與業務無關之交際費，職工福利與捐贈費用超限，以及醫療院所業別醫療用設備以錯誤耐用年限計算折舊。

最後在申報所得方面，聯合執業的合夥人異動與重複扣除執行業務必要成本及費用則是常見兩大錯誤。國稅局提醒，辦理結算申報時，應檢附聯合執業合約書及出資證明等資料；採用設帳申報執行業務所得或其他所得，若所得已扣除必要成本及費用，於填報個人綜所稅時，不應再以部頒標準計算減除費用，以免重複扣除費用，導致漏報所得額。

補習 國稅局 健保費

延伸閱讀

假冒國稅局詐騙 國稅局：小心別上當受騙

小心別上當受騙！國稅局提醒報稅季多留意詐騙

撫養父母能節稅大家搶著報！律師提醒：非先報先贏？國稅局看誰真的有照顧

補習班老師拉國三女生至空教室強行舌吻5秒 判1年8月

相關新聞

申報所得稅期限展延至6月底 執業者報稅別犯三錯誤

今年報稅季因應美國對等關稅展延至6月底，財政部高雄國稅局表示，執行業務及其他所得業者申報所得稅期限也同步延長，提醒業者申...

新聞中的法律／公司被併購 稅務申報不能馬虎

當公司為了擴大營業規模或架構重組，選擇以併購整合資源時，許多人以為只要合併完成、權利義務由存續公司承接，被併購公司就什麼...

鑑賞期商品 發票不可緩開

財政部中區國稅局表示，網路購物營業人銷售貨物、提供鑑賞期，仍應在發貨或預收貨款時就開立統一發票，不能在鑑賞期結束後才開立...

小心別上當受騙！國稅局提醒報稅季多留意詐騙

詐騙猖狂，時常盜用公部門的文書來取信於民眾。財政部中區國稅局竹南稽徵所表示，近期有營業人向國稅局反映收到賦稅稽查知書，誘...

還沒報稅別慌 財部：今年延到6月底、首批退稅7月入帳

時序已經進入5月底，往年此時都應報完稅並繳清，不過，財政部近日特別提醒，今年度綜合所得稅與營利事業所得稅的申報與繳納期限...

祖產故事是真的！百年千萬土地尋親成功 新竹5位繼承人感動不已

一塊自日據時代遺留、價值逾千萬元的香山土地，因新竹市稅務局工作人員鍥而不捨的調查，終於讓家族第五代繼承人成功接手失落近百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。