鑑賞期商品 發票不可緩開

財政部中區國稅局表示，網路購物營業人銷售貨物、提供鑑賞期，仍應在發貨或預收貨款時就開立統一發票，不能在鑑賞期結束後才開立，以免挨罰。不過業者雖先開立發票，但可選擇在鑑賞期過後，再將統一發票寄給消費者。

簡而言之，網購業者銷售適用鑑賞期商品，紙本發票「可緩寄，不可緩開」，才能避免未依規定開立發票造成違章漏稅。

國稅局指出，若業者遲至鑑賞期過後才開立發票，該筆銷售額並未在2025年1-2月期營業稅申報，也未在稽徵機關調查前或經人檢舉前，繳納所漏稅款，就要依規定補稅處罰。