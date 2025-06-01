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假冒國稅局詐騙 國稅局：小心別上當受騙

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
國稅局官員表示，近期有營業人向國稅局反映收到賦稅稽查知書，誘使民眾下載或點擊信中連結網址，提醒民眾小心，千萬別上當。本報資料照片
國稅局官員表示，近期有營業人向國稅局反映收到賦稅稽查知書，誘使民眾下載或點擊信中連結網址，提醒民眾小心，千萬別上當。本報資料照片

財政部中區國稅局竹南稽徵所官員表示，近期有營業人向國稅局反映收到賦稅稽查知書，誘使民眾下載或點擊信中連結網址，造成個人資料外洩及財務損失，提醒民眾小心，千萬別上當。

官員說，稅務詐騙事件層出不窮，提醒民眾，國稅局不會以電話或提供網址連結通知辦理調帳查核、繳稅或退稅，收到來自政府通知的電子郵件，務必先確認寄件者網址是否以「gov.tw」結尾，如接獲可疑訊息，請撥打165反詐騙專線查證，也可撥打稅務免費服務電話0800-000321或逕洽所轄國稅局查證。

官員也呼籲民眾慎防稅務詐騙，防詐3招要學起來，分別是保持冷靜、不透漏個資、不點擊不明連結；小心查證；立即撥打165反詐騙專線查證。

財政部 詐騙 國稅局

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