還沒報稅別慌 財部：今年延到6月底、首批退稅7月入帳

時序已經進入5月底，往年此時都應報完稅並繳清，不過，財政部近日特別提醒，今年度綜合所得稅與營利事業所得稅的申報與繳納期限，已全面展延至6月30日，未完成報稅的納稅人不必驚慌，仍有一整個月的時間可以完成申報。

據財政部公告，展延後的作業時程包括綜合所得稅與營所稅的報繳期間，自5月1日起至6月30日止；若需查調所得及扣除額資料，期限自4月28日起至6月30日止。

此外，綜所稅申報後所需檢附的相關資料，須於7月10日前上傳至財政部電子申報繳稅服務網，或寄送至戶籍地國稅局；營所稅則須於7月30日前透過指定系統上傳，或於7月31日前寄送至所在地國稅局。

至於許多民眾關心的退稅進度，財政部表示，雖然申報期限延後，但退稅作業時程並未改變，只要於6月30日前完成報稅，就可列入第一批退稅作業，選擇「直撥退稅」的納稅人，最快可於7月31日當日收到退稅款。

適用首批退稅的申報方式包括三種，第一種是在6月30日前完成網路（含手機）申報；第二種，6月30日前完成稅額試算線上登錄或語音回復；第三種，在5月12日前回傳稅額試算紙本資料至戶籍地國稅局。

財政部提醒，雖有展延，但仍建議民眾提早完成報稅，以免臨近截止日人流擁擠或系統塞車，影響報稅權益。