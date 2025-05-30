聽新聞
0:00 / 0:00
還沒報稅別慌 財部：今年延到6月底、首批退稅7月入帳
時序已經進入5月底，往年此時都應報完稅並繳清，不過，財政部近日特別提醒，今年度綜合所得稅與營利事業所得稅的申報與繳納期限，已全面展延至6月30日，未完成報稅的納稅人不必驚慌，仍有一整個月的時間可以完成申報。
據財政部公告，展延後的作業時程包括綜合所得稅與營所稅的報繳期間，自5月1日起至6月30日止；若需查調所得及扣除額資料，期限自4月28日起至6月30日止。
此外，綜所稅申報後所需檢附的相關資料，須於7月10日前上傳至財政部電子申報繳稅服務網，或寄送至戶籍地國稅局；營所稅則須於7月30日前透過指定系統上傳，或於7月31日前寄送至所在地國稅局。
至於許多民眾關心的退稅進度，財政部表示，雖然申報期限延後，但退稅作業時程並未改變，只要於6月30日前完成報稅，就可列入第一批退稅作業，選擇「直撥退稅」的納稅人，最快可於7月31日當日收到退稅款。
適用首批退稅的申報方式包括三種，第一種是在6月30日前完成網路（含手機）申報；第二種，6月30日前完成稅額試算線上登錄或語音回復；第三種，在5月12日前回傳稅額試算紙本資料至戶籍地國稅局。
財政部提醒，雖有展延，但仍建議民眾提早完成報稅，以免臨近截止日人流擁擠或系統塞車，影響報稅權益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言