祖產故事是真的！百年千萬土地尋親成功 新竹5位繼承人感動不已

一塊自日據時代遺留、價值逾千萬元的香山土地，因新竹市稅務局工作人員鍥而不捨的調查，終於讓家族第五代繼承人成功接手失落近百年的祖產。繼承人日前特別聯名致信表達感謝，直言「從小聽說的祖產故事原來是真的」，喚起全家人的深刻情感。

新竹市稅務局指出，本案起於近期執行地價稅清查作業，針對超過五年未繳、金額逾五萬元且無人繼承的案件進行整理。稅務人員在清查中發現一筆香山地段74坪土地因身分證資料錯置，稅單遲遲無法寄出，才開啟這段橫跨百年、追溯四代的追查行動。

據調查，這筆土地源自民國14年由曾祖父繼承，後代因不知情，長年未辦理繼承。儘管家族中曾有人嘗試找尋資料，卻總是查無所獲，以為只是長輩口中的兒時傳說，直到最近接獲稅務局通知，才發現原來祖產真實存在。

稅務局人員調閱日據時期的地籍謄本與戶籍資料，一步步比對資料，終於在錯置的身分證號與名字中抽絲剝繭，查明該筆土地為民國78年因「調解共有物分割」登記，登載人則早於民國33年去世。

因為當時尚無統一編號，導致後代難以查證，透過與地政與戶政單位密切合作，終於找出現年77歲的孫媳婦及年約五十多歲的曾孫女等五位繼承人。

當五位繼承人實地踏上塵封多年的香山土地，面對滿布芒草的紅磚古厝與斑駁門匾上「彭城堂」三字，祖產真相浮現眼前，讓他們感動不已，特地聯名寫信感謝稅務局。

新竹市稅務局透露，繼承人已補繳地價稅6萬多元，土地現值估逾千萬元，若未來出售，土增稅約可挹注市庫200萬元，為閒置資產注入新生，也延續了家族的歷史記憶與情感傳承。