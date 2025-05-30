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端午連假有空可繳稅 房屋稅順延至6月2日、所得稅到6月底

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
房屋稅繳納延至6月2日，台南市政府財政稅務局提醒民眾記得於期限內繳納，以免被加徵滯納金。圖／台南市財稅局提供
房屋稅繳納延至6月2日，台南市政府財政稅務局提醒民眾記得於期限內繳納，以免被加徵滯納金。圖／台南市財稅局提供

今年@@@房屋稅@@@已於5月1日開徵，繳納期間原本至5月31日止，因遇假日順延至6月2日(星期一)，台南市政府財政稅務局提醒民眾記得於期限內繳納，以免被加徵滯納金

財稅局表示，目前繳稅管道多元且便利，民眾可直接使用手機掃描稅單上的QR-Code連結至網路繳稅服務網站，以晶片金融卡、活期(儲蓄)存款帳戶或信用卡繳納，或透過開辦「行動支付工具」繳稅服務業者之APP進行繳稅，免出門即可輕鬆完成繳稅。另外也可以持稅單至代收稅款的金融機構繳納，稅額在3萬元以下者，也可至四大便利商店繳納。

財稅局說明，若遺失或尚未收到房屋稅繳款書，請盡速向房屋所在地地方稅稽徵機關查詢或申請補發，或透過地方稅網路申報作業網站，直接線上查詢及繳納稅款。逾期繳稅會加徵滯納金，每超過3日按應納稅額加徵1%滯納金，最高加徵至10%，超過30日仍未繳納，會移送強制執行。

財稅局提醒，為維護自身權益，房屋稅須於 6月2日前繳納。另外記得申報所得稅，因應美國對等關稅政策對經濟影響，今年申報113年度所得稅及繳納期限展延至6月30日。

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