列報費用 須與營業有關

企業申報營所稅記得「公私分明」，財政部高雄國稅局指出，營利事業若列報費用與營業行為無關，即使實際支出也不可認列，常見如家庭用電器、個人開銷及違法產生的罰鍰等，都不能列為費用抵稅。

高雄國稅局近期查核發現，一家公司申報2023年營所稅時，於「其他費用」項目中列支200萬元，但仔細核對後發現，其中竟包括水波爐、洗衣機、掃地機等明顯供家庭使用的電器支出，以及60萬元因違反稅法而繳納的罰鍰。

國稅局官員解釋，由於這些支出與公司營業無關，依法剔除其中140萬元列支金額，並追補稅額28萬元（按營所稅稅率20%計算），另加計利息。

官員進一步說明，雖然該個案未處以罰鍰，但是並非毫無風險，目前只是認定列支不合規範，未能證明公司有意虛列，否則可以依法處罰。