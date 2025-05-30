重購土地再移轉 將追稅

屏東縣財稅局提醒，土增稅提供「重購退稅」優惠，不過經核准退稅後，該筆重購土地會列管五年，若再行移轉或改作非自住用途，稅務機關將依法追繳先前退還的稅款。

財稅局表示，民眾於兩年內「先售後購」或「先購後售」自用住宅用地，且新購土地地價超過原出售土地地價扣除土地增值稅後的餘額，即可依《土地稅法》規定申請退還土增稅，不過重購土地將列管五年，納稅人必須留意是否符合規定。

財稅局解釋，所謂「再行移轉」，不僅包括買賣、贈與等契約行為，也涵蓋配偶相互贈與及法院拍賣情況。

「改作其他用途」則包括戶籍遷出形成空戶、出租（包括公益出租或社宅包租代管）、或作為營業場所等非住家使用。但財稅局補充，若因子女就學、因公外派或土地所有權人死亡等特殊情形，致戶籍短暫遷出，經查實地仍作為自用住宅，且無出租或營業行為者，可免於追繳。