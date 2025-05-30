無償幫忙還債 要課贈與稅

財政部中區國稅局表示，個別繼承人以本身固有的財產先行墊繳遺產稅，或償還被繼承人生前借款後，若未在分配遺產中扣除，或未向其他繼承人求償，將視同贈與，必須課徵贈與稅。

這種情況常發生在父母其中一方去世後，另一方行使剩餘財產分配請求權，取得財產後，又無條件幫子女清償繼承債務，就可能涉及贈與。

中區國稅局近期查核到一起冤枉案例。媽媽阿美（化名）在丈夫過世後，依法請求「夫妻剩餘財產差額分配」，取得2,300萬元財產後，未與另外三名子女（繼承人）協商，便私下拿出其中1,200萬元，替亡夫償還生前債務，避免負擔落在子女身上。

阿美的出發點出自於善意，希望子女只獲得遺產分配、不須扛債，沒想到這個貼心的舉動，卻害她必須多付贈與稅。

中區國稅局長樓美鐘解釋，這筆借款本應由所有繼承人共同分攤，若有四位繼承人，每人應負擔300萬元，阿美自掏腰包全數償還，等同「幫孩子出錢」，因此視為對其他子女贈與，贈與總額應先扣除244萬元免稅額後，再乘上10%稅率，計算應納贈與稅。

樓美鐘提醒，這類涉及財產分配與償債行為，在情理上雖常見父母「疼子女」的情況，但在稅務實務上，一旦構成免除他人負債，即屬贈與，應依法申報課稅，尤其是以存款等易變現資產進行清償，更容易成為稽徵機關抽查對象。

國稅局表示，當生存配偶用自己依法取得的財產幫亡夫還債，卻沒向其他繼承人求償，小心這筆錢會被國稅局認定是「贈與」。

國稅局指出，無論是先行墊繳遺產稅，或償還被繼承人生前借款，都應針對遺產扣除該筆款項後再分割，或繼承後由其他共同繼承人另行償還。

國稅局表示，依《民法》第1030條之1規定，夫妻一方死亡時，生存配偶可請求剩餘財產差額分配，所取得的金額屬於其個人固有財產，不屬於遺產範圍。

因此，若有藉由行使剩餘財產差額分配請求權而取得財產，這筆財產已是固有財產，用來墊繳遺產稅或償債，且未要求其他繼承人償還，都可能涉及贈與。