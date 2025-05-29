幫亡夫還債變贈與！媽媽忽略這細節遭「追繳百萬稅款」

媽媽阿美（化名）在丈夫過世後，依法請求「夫妻剩餘財產差額分配」，取得2,300萬元財產後，未與另外三名子女（繼承人）協商，便私下拿出其中1,200萬元替亡夫償還生前的債務，沒想到這個貼心的舉動卻害她要多付近百萬的贈與稅。

當生存配偶用自己依法取得的財產幫亡夫還債，卻沒向其他繼承人求償，小心這筆錢會被國稅局認定是「贈與」。中區國稅局指出，依《民法》第1030條之1規定，夫妻一方死亡時，生存配偶可請求剩餘財產差額分配，所取得的金額屬於其個人固有財產，不屬於遺產範圍。

近期國稅局查核到一起冤枉案例，阿美依法取得丈夫生前存款2,300萬元，後續也未再分得其他遺產，阿美因為疼愛三名子女，便私下將分配到的財產，拿去幫丈夫還生前向銀行借款的1,200萬元，希望子女只須獲得遺產分配、不須幫忙扛債，沒想到這舉動被國稅局發現後，竟須額外繳納贈與稅。

中區國稅局局長樓美鐘解釋，這筆借款本應由所有繼承人共同分攤，若有四位繼承人，每人應負擔300萬元，阿美自掏腰包全數償還，等同「幫孩子出錢」，因此視為對其他三名子女的贈與，1,200萬元的贈與稅計算，要先扣除244萬贈與免稅額再乘上10%稅率，最終要補繳95.6萬元左右。

樓美鐘補充提醒，這類涉及財產分配與償債的行為，在情理上雖常見於父母「疼子女」的情況，但在稅務實務上，一旦構成免除他人負債，即屬贈與，應依法申報課稅，尤其是以存款等易變現資產進行清償，更容易成為稽徵機關抽查對象。