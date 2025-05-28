房屋稅「省4倍」稅金！台中掀設籍潮 7.4萬戶搶登自用宅

房屋稅新制上路，規定要設籍才享有自住房屋稅率，自住與非自住稅率最多相差4.8倍，掀設籍潮。台中市地稅局統計，台中不到1個月內，逾7.4萬戶申請稅率異動，提醒民眾，申請優惠稅率截止日為6月2日，請民眾把握最後期限。

地稅局長沈政安說明，房屋稅新制，對非自住房屋課重稅，自住房屋如未於期限內完成本人、配偶或直系親屬戶籍登記並申報，將會改按非自住用課稅。

沈政安指出，房屋稅新制採全國歸戶計算，若本人、配偶及未成年子女在全國持有非自住房屋，依持有戶數按差別稅率，課稅3.2%至4.8%；若本人、配偶及未成年子女在全國共持有1戶自住房屋，在六都設戶籍後享優惠稅率1.0%，若共持有1戶非自住房屋，稅率為3.2%。

地稅局估算，以台中市南屯區16年社區大樓2樓約50坪自住房屋估算，若全國總歸戶為1戶，非自住要繳1.6萬元，若在期限內自住遷入戶籍，房屋稅降為5000元，節稅達1.1萬元。

地稅局統計，截至5月26日，全市7.4萬多戶申請自住房屋稅率，大多因過去未設戶籍而需補辦；另有逾2500件為出租房屋申請優惠稅率，主因為原先未辦理出租申報。

地稅局整理減稅妙招，地稅局說明，公益出租或提供作為社會住宅使用，稅率皆為1.2%，與自住用稅率相同；委託包租代管業者出租使用，可適用固定稅率，如果申報租金所得達標準者，稅率為1.5%，但是未申報租金或未達標準者的稅率為2%。