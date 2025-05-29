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免稅車亂掛車牌 仍要受罰
屏東縣財稅局提醒，若將車牌借給其他車輛使用，或擅自將其他車牌掛在名下車上，一旦遭查獲，依《使用牌照稅法》規定，可處全年應納牌照稅額兩倍罰鍰，且此規定不分車輛種類，連免稅車也不例外，提醒民眾切勿違法，否則恐得不償失。
根據法規，車牌專屬於特定車輛使用，不可任意轉讓、移用或借用。即便車輛本身已繳清牌照稅，只要有「移作他用」情形都屬違規，將依法處罰。財稅局表示，這類違規不僅牽涉車主誠信，也破壞交通管理制度的公平性與有效性，因此加重罰責。
舉例來說，小明擁有兩輛1,600c.c.小客車，其中A車為符合免稅資格車輛，每年不需繳納7,120元的使用牌照稅，而B車則需繳納。若小明將A車車牌掛在B車上使用，雖A車免稅，B車也可能已繳稅，但只要被發現牌照移作他用，兩車將分別處以最高兩倍的罰鍰，也就是各14,240元，總金額高達28,480元。財稅局強調，牌照稅不僅是稅收管理問題，更牽涉公共道路行駛安全與車籍管理準確性，借用他人車牌或讓自己的車牌被他人使用，都可能帶來法律責任與高額處罰。
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