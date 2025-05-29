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三非典勞工 適用特別加保

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

外送員、派遣工等非典型勞動者愈來愈多，勞動部表示，為提供非典型勞動者參加職災保險管道，《勞工職業災害保險及保護法》訂有特別加保制度。截至今年3月底，特別加保累計申報單位數共15.4萬家，被保險人數約27萬人。

勞動部表示，因應勞動型態及非典型工作日益多元，如營建工程業因產業特性，有工程層層轉包情形，使小型工程可能由個人承攬，或部分勞工利用下班或假日，臨時短暫從事平台外送員工作等，這類勞工可適用臨時加保制度。

勞動部說明，特別加保制度適用對象分為三類。第一是自然人雇主及其僱用員工，如營建工程業的工頭及僱用的點工；第二，實際從事勞動的人員，如平台外送員；第三，符合勞基法規定提供勞務的非受僱童工，如拍攝廣告的童星等。

勞動部提醒，特別加保的保險效力自保險費繳納完成的實際時間起算，自然人雇主或勞工在工作前，務必完成特別加保申報作業並繳納保險費。另外，如已預先知道工作日期，也可提前十天透過特別加保管道預約加保。

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