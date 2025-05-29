房租支出扣除額 合租可列報

為減輕租屋族負擔，財政部自2024年起將房屋租金支出從列舉扣除額改為特別扣除額，每戶每年最高可扣除18萬元。財政部台北國稅局表示，若為多人合租，只要能各自舉證實際負擔租金金額，也可分別申報扣除額，讓更多租屋族都能享受租稅減免。

台北國稅局表示，房屋租金支出原本屬於列舉扣除額，《所得稅法》修正後，已經納入特別扣除額，意即選擇標準扣除額的納稅義務人也可適用，同時將扣除上限自原本的12萬元提高至18萬元。

實務上，常有民眾為了省租金，找朋友一起合租，國稅局表示，這種多人合租情況，也可適用房屋租金支出特別扣除額，只要申報人能提出租賃契約、房租付款證明，並辦妥戶籍登記或出具自住切結書，就能依實際租金負擔比率分別申報扣除，不是僅限單人租屋適用。

為了讓資源有效運用，租金扣除額排除「有殼族」適用，不過考量實務上，部分納稅人雖名下有房，但仍有實際租屋需求，例如自宅受損、僅持分繼承共有房屋、為就業就學需異地租屋等特殊情況，若符合條件並檢附證明，仍可視為「無自有住宅」辦理申報。

舉例來說，納稅人小惠在台北市擁有一屋，但兒子阿明、女兒小花分別就讀新竹與台中的大學，各自租屋全年支出12萬元與9.6萬元，在全家僅有一屋的情況下，仍可合併申報最高18萬元的租金扣除額。

國稅局提醒，房屋租金支出特別扣除額設有排富限制，如果納稅人適用20%以上所得稅率、股利按28%稅率分開課稅，或是基本所得額超過750萬元最低稅負免稅額者，將無法適用這項扣除額。