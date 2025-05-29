政院修法 啟動國家級獵才

行政院會今（29）日將通過《外國專業人才延攬及僱用法》（攬才專法），要啟動「國家級獵才」，修法共三大重點，首先是年薪600萬元以上的全球菁英申請永久居留門檻降為一年、增加數位遊牧彈性、外國專才適用勞退新制。

國發會先前已預告修正攬才專法，此次修正主要是配合落實「國家人才競爭力躍升方案」重大政策，並參考日本、新加坡與英國等作法，強化攬才、留才誘因，朝放寬外國專業人才來台工作、鬆綁外國專業人才居留制度及優化社會權益保障等三面向優化制度。

國發會表示，希望透過修法，為台灣建構具國際競爭力的攬才留才體制，搶占競逐國際優秀人才的先機。

此次主要修正重點包括，為強化留才，國發會參考國外作法，像是英國、澳洲均提供留學生畢業後尋職期間自由工作，因此新增外國人取得台灣副學士以上學位者，以應屆畢業生身分依法取得內政部移民署許可延期居留期間，在台灣從事工作，可免申請工作許可。

另外，增訂外國特定專業人才及外國高級專業人才的配偶，經內政部移民署許可在我國依親居留者，可直接向勞動部申請許可，在台灣從事工作；該工作許可期間不得超過其依親居留期間。

為延攬年薪600萬元以上的全球菁英，此次修正也參考日本「J-Skip」制度，在台灣合法居留一年且居住183日以上，可申請永久居留的規定，相較於原本為三年，明顯縮短申請永居門檻。

另外，鑑於近年全球衍生「數位遊牧民族」，已成為各國攬才對象，國發會參考鄰近國家作法後，考量多數國家對數位遊牧的停留期限都超過一年，因而將原本「3+3」、即最長停留六個月，延長為最長可停留二年。

此外，為強化專業人才長期留台誘因，更放寬外國專業人才及外國特定專業人才，無須取得永久居留身分，就能適用《勞工退休金條例》的退休金制度。