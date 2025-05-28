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房屋稅2.0申報期限剩3天 財政部籲6月2日前完成設籍、繳稅

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
房屋稅2.0今年首次課稅，為因應新制，財政部延長申報、繳稅期間至6月2日。本報資料照片
房屋稅2.0今年首次課稅，為因應新制，財政部延長申報、繳稅期間至6月2日。本報資料照片

房屋稅2.0今年首次課稅，為因應新制，財政部延長申報、繳稅期間至6月2日。由於繳納期限將屆，財政部呼籲，若稅單內容無誤，應把握時間於6月2日前完成納稅；若涉及自住房設籍認定或出租稅率適用等爭議，也請於期限內完成申報，以保障自身權益。

財政部表示，房屋稅2.0新制自去年7月施行，首期稅款已於今年5月1日開徵，針對自住房屋須辦理戶籍登記及出租房屋適用較低稅率等新規，為保障納稅人權益並降低爭議，財政部已將相關申報期限自3月24日放寬至6月2日。

針對房屋稅2.0政策，財政部表示，出租住宅若達一定租金標準，適用1.5%至2.4%稅率；民眾若對稅單內容有疑義，需於6月2日前完成申報，並憑更正後稅單延長一個月繳納期限至7月2日。

此外，為因應國際經濟變數帶來的壓力，如美國關稅政策等因素導致民眾短期繳稅困難，財政部表示，已公告相關審核原則，納稅人可申請免加計利息的延後繳納或分期繳納方案，其中延後繳納最長可達一年，分期繳納最長可分36期。

財政部指出，繳款書如遺失或尚未收到，可向稽徵機關申請補發。依規定，逾期每3日將加徵1%滯納金，最高10%，逾30日仍未繳納者將移送強制執行，籲請納稅人務必依時完成繳納。

而針對過去台北市部分自住房屋的地上停車位，因登記為獨立建物所有權狀，曾遭誤以非自住稅率課徵，引發爭議。財政部指出，此做法不符1985年函釋所定原則，若停車位供自用且未出租營業，應比照主建物適用自住稅率。台北市稅捐稽徵處已主動清查並重新核發稅單，稅率依情況調整為1%或1.2%，並同步展延繳納期限，相關案件約達5萬多件；新北市亦有9千多件進行更正，並啟動退稅或更正作業。

財政部指出，公共設施、停車位若有「單獨建物所有權狀」，但納稅人未出租或營業使用，且無住宅性質，即使為單獨權狀，也應比照主建物稅率核課。

財政部 稅款 房屋稅

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