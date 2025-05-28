囤房稅2.0獨立車位疑義 財部：溢繳將主動儘速退稅

囤房稅2.0今年首度開徵，財政部今天表示，已發函地方政府，重申單獨權狀車位或泳池等公共設施該適用自住或非自住稅率，應跟隨主建物認定；同時，若僅有一戶自住房屋，即便車位是單獨權狀，也不會將其算為另一戶房屋，影響適用單一自住優惠稅率1%的權益。

財政部進一步說明，納稅義務人持有疑義申請更正案件，經查原核定稅額有誤者，地方稽徵機關將重新寄發繳款書並展延繳納期間；針對溢繳稅款者，也將主動儘速辦理退稅。

房屋稅條例針對住家用房屋區分為自住、非自住，其中「自住」限3戶、稅率比「非自住」低。

今年首度開徵的囤房稅2.0規定，如果在全台僅有1間自住房屋，其現值在一定金額以下（排除豪宅），將享有優惠房屋稅率1%；若本人、配偶及未成年子女合計持有2戶、3戶，仍屬自住範圍，適用稅率為1.2%，與非自住的稅率區間1.5%至4.8%相比，自住稅率優惠許多；非自住房屋中，繼承取得的共有房屋適用稅率區間為1.5%至2.4%。

財政部今天進一步表示，考量2.0新制就自住房屋增訂辦完戶籍登記要件及出租房屋適用較低稅率，為落實自住、出租房屋輕稅目標，維護納稅義務人權利，減少徵納爭議，已宣布將今年期自住房屋辦完戶籍登記及申報期限，與3類出租房屋申報期限，由3月24日放寬至6月2日，與房屋稅繳納期限相同，提醒納稅義務人，房屋符合自住或出租要件，儘速於今年6月2日以前向房屋所在地地方稅稽徵機關申報。

針對獨立權狀車位被認為是多一戶非自住房屋而遭多課稅狀況，財政部指出，已於上週發函地方政府，重申若主建物已按自住稅率核課房屋稅，其附屬的單獨權狀停車位或公共設施（比如泳池）也是供自用、而無出租或營業使用情形者，則隨主建物併同按自住稅率課徵。

至於單獨建物所有權狀的停車位或公共設施，是否計入全國持有房屋戶數，財政部說明，考量這部分不具住宅性質，並非供納稅義務人實際居住，因此不納入全國持有房屋戶數計算，以維護民眾權益。

換言之，若民眾全國僅有一戶自住房屋，即便車位是單獨權狀，也不會將車位視為另一戶房屋，該民眾仍可適用單一自住優惠稅率1%。

目前遇到獨立權狀車位被認為是多一戶房屋而遭多課稅的個案，以新北市為主，約有9000多件，地方政府會重新核發稅單。